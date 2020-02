Böhl-Iggelheim: Türke tötet brutal im Supermarkt

Ein 23-jähriger Türke ist in der pfälzischen Gemeinde Böhl-Iggelheim in der Nähe von Speyer am Donnerstag mit einem Messer in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße auf zwei Männer losgegangen. Er tötete im Zuge des Angriffs brutal einen 24-jährigen somalischen Asylanten und verletzte einen 20-jährigen Polen schwer. Dieser erneute Amoklauf eines Ausländers findet im Gegensatz zum Amoklauf von Hanau mit elf Toten kaum mediale Aufmerksamkeit. Vermutlich passt hier nicht ins Bild, daß der Täter ein Ausländer war und nicht wie im Fall Hanau ein Deutscher.