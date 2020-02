“DER III. WEG” – Landesverband Sachsen gegründet

Am Sonnabend, den 1. Februar 2020, kamen in Augustusburg unsere sächsischen Mitglieder zusammen, um den Landesverband (LV) Sachsen der Partei DER III. WEG zu gründen.

Im vollbesetzten Saal ging es nach der Wahl des LVs und der LV-Satzung um die Wahl des Vorstandes. Als Landesvorsitzender ist unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch angetreten und wurde einstimmig gewählt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder wurden alle samt in einer überwältigten Mehrheit gewählt. Der Landesvorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

Tony Gentsch – Landesvorsitzender

Manuel Ganser – stellv. Landesvorsitzender

Thomas Heyer – Landesschatzmeister

Udo Sieghart – Beisitzer im Landesvorstand

David Dschietzig – Beisitzer im Landesvorstand

Nach weiteren Wahlen der Kassenprüfer und des Schiedsgerichts, konnte auch schon mit den Vorträgen begonnen werden. Der frisch gewählte Landesvorsitzende Tony Gentsch, ging auf die nächsten Termine, wie den 1. Mai 2020 in Erfurt ein. Außerdem erläuterte er den Mitgliedern seine Ideen zum weiteren Strukturaufbau in Sachsen. In seiner Rede lobte er zurückblickend den Einsatz aller Mitglieder und Sympathisanten, die am Aufbau der bisherigen Parteistruktur mitwirkten.

Im Anschluss gab es einen sehr interessanten Vortrag eines Mitgliedes über die Umerziehung des Volkes, der danach zu einer ausführlichen Gesprächsdebatte führte.

Das Schlusswort an diesem Tage hatte dann nochmals Tony Gentsch, der sich bei allen Helfern und Anwesenden für den reibungslosen Ablauf bedankte.

Fraktur gesprochen auf der Gründungsfeier