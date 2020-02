Deutschland bleibt Asylhochburg Nummer 1

2019 wurden rund 708.000 Asylanträge in der EU gestellt, 12% mehr wie noch im Vorjahr 2018. Wieder einmal wurden in der BRD die meisten Anträge gestellt. Rund 152.000 Asylforderer kreuzten in der BRD auf, 126.000 im Nachbarland Frankreich. Mit den Folgeanträgen waren es in der BRD sogar 166.000 Anträge.

Viele Antragsteller, die zum Beispiel in Griechenland ihren Erstantrag stellten, reisen später einfach in andere Länder weiter. Es ist anzunehmen, dass viele der 77.000 Antragsteller aus Griechenland früher oder später auch hier in der BRD aufschlagen werden.