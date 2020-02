Unsere heutige Gedenkveranstaltung in Bamberg wurde am Wilhelmsplatz eröffnet. Zur Auftaktkundgebung sprach Christian Uhlstein vom Stützpunkt Oberfranken und rief hierbei allen Anwesenden das unsagbare Leid, das der alliierte Bombenterror über unsere Heimat brachte, wieder in Erinnerung.