„Ein Licht für Dresden“ – Kranz in Dresden niedergelegt

Am Sonnabend, den 15. Februar 2020, fand unsere Gedenkveranstaltung „Ein Licht für Dresden“ in Bamberg statt. Alle weiteren Infos findet man hier: „Ein Licht für Dresden“ 2020 in Bamberg.

Nach der Veranstaltung wurde der Kranz nach Sachsen überführt und Schweigeminuten in den Städten Plauen, Zwickau und Freiberg abgehalten. Die Reise endete auf dem Heidefriedhof in Dresden. Als unsere Aktivisten vor Ort ankamen, fanden sie ein Bild der Schande vor. Kränze waren in die Ecke geworfen und die Blumen auf der Gedenkstätte für die Opfer des 13. und 14. Februar 1945 zertreten. Ohne lang zu überlegen, richteten unsere Mitglieder den Gedenkort wieder her. Dabei bekamen sie Unterstützung von Bürgern, welche ebenfalls ihre Empörung über die ehrlose Schändung äußerten.

Immer wieder kommt es zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens zu Anschlägen auf Gedenkstätten in der Stadt. So wurde etwa die Gedenkstätte auf dem Altmarkt mutmaßlich von antideutschen Elementen mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch der Obelisk in Nickern fiel einem Farbanschlag zum Opfer. Der Gedenkstein wurde von allen Seiten mit rosa Farbe beschmiert.

Der „III. Weg“ verurteilt die mutmaßlich linkskriminellen Farbanschläge auf das Schärfste. Jene abartigen Aktionen zeigen einmal mehr, was für ein Menschenschlag hinter dieser volksfeindlichen Ideologie steckt, welche jährlich mit Millionen von Euros subventioniert wird.