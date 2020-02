Erneute Razzia gegen nationale Chatgruppe

In mehreren Bundesländern hat heute eine Polizeirazzia gegen Nationalisten stattgefunden, welche gemeinsam über eine Chatgruppe kommuniziert haben sollen. Die Betroffenen in der Chatgruppe sollen in Deutschland Anschläge auf Politiker und Muslime geplant haben, um “bürgerkriegsähnliche Zustände” zu erreichen. Auch eine selbstgebaute Waffe sei angeblich gezeigt worden.

Sofort spricht der Staat wieder von einer rechtsterroristischen Vereinigung und fährt das volle Programm gegen die fünf Hauptbeschuldigten, die angeblich eine Terrorzelle gegründet haben sollen, sowie gegen acht Unterstützer auf. Spezialkräfte durchsuchten am Morgen unter der Federführung des baden-württembergischen Landeskriminalamtes an insgesamt 13 Orten Wohnungen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz im Raum Koblenz, in Bayern, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt.