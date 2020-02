Flugblattverteilung in Puchheim-Süd

Heute wurden im Süden des oberbayerischen Puchheim Flugblätter zum Thema “Deutschland ist größer als die BRD” verteilt. Wie in vielen bayerischen Städten, sind auch in Puchheim nach der Vertreibung viele Ostdeutsche angekommen. Ihr Schicksal gerät mehr und mehr in Vergessenheit und ihre Anliegen werden von den gleichgeschalteten Vertriebenenverbänden oftmals verraten. Mit der Aktion sollte auf das Erbe, die Geschichte und die Leistungen unserer ostdeutschen Volksgenossen aufmerksam gemacht werden.