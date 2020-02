Gedenktag: Arthur Schopenhauer

Schopenhauer, geboren am 22. Februar 1788 in Danzig, gehört zu den größten deutschen Philosophen. Sein Hauptwerk: „Die Welt als Wille und Vorstellung“ macht ihn mit einem Schlage bekannt. Zuerst wurde jene neue Lehre wenig beachtet, fand aber seit 1850 weite Verbreitung und wirkte auch auf Nietzsche und Wagner. Schopenhauer stand auch in Verkehr mit Goethe, der ihn zu seinen Untersuchungen über das Sehen und die Farbe anregte. Weitere Werke Schopenhauers, der ein hervorragendes Deutsch schrieb, sind: „Über den Willen der Natur“, „Über die Freiheit des menschlichen Willens“.

„Viele Gebirgsreisende verewigen sich durch Inschriften an Felswänden. Weil die Natur auf sie keinen Eindruck macht, möchten sie auf die Natur Eindruck machen.“

Arthur Schopenhauer