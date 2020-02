Göppingen: Flugblattverteilung und Streife durchgeführt

Nachdem vergangene Woche einige Ausländer versuchten, zwei Frauen zu vergewaltigen (wir berichteten), führten unsere Aktivisten am vergangenen Sonnabend eine Flugblattverteilung und eine nationale Streife durch.

Begonnen wurde mit der Flugblattverteilung in der Innenstadt und man zog zunächst durch die Grabenstaße, in der eine Woche zuvor die versuchte Vergewaltigung durch art- und kulturfremde Ausländer stattfand. Anschließend wurde in einem Wohngebiet in der Nähe des städtischen Krankenhauses weiter verteilt.

Nachdem die Flugblätter zu Neige gingen und die Dunkelheit hereinbrach, machten sich unsere Aktivisten erneut auf den Weg in die Göppinger Innenstadt. Geschlossen zogen die Nationalrevolutionäre zu einer nationalen Streife durch die Gassen der Stadt. Auch diesmal wurde die Grabenstaße passiert, zudem wurden alle großen Plätze abgelaufen, um nach dem Rechten zu sehen, auch die städtische Moschee wurde passiert.