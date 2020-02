Göppingen: Versuchte Vergewaltigung durch Ausländer

Am frühen Morgen des vergangenen Samstags kam es gegen drei Uhr in Göppingen zu einer versuchten Vergewaltigung an zwei jungen Frauen. “Im Bereich des Spitalplatzes in der Grabenstraße begegneten sie vier dunkelhäutigen Männern”, schrieb die Polizei über den Anfang der Situation.

Die Neger fragten die Frauen nach Zigaretten und hielten die Damen auf, als diese ihren Weg fortsetzen wollten. Sie versuchten, ihnen in sexueller Absicht die Kleidung vom Leib zu reißen. Als die Frauen um Hilfe riefen und sich wehrten, kam ein Passant hinzu. Dieser verhinderte Schlimmeres. Auch in diesem Fall werden unsere württembergischen Aktivisten nicht untätig bleiben.