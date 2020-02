Griechenland: Invasoren belagern Grenzübergang Kastanies (+Video)

Rund 15.000 raum- und kulturfremde Invasoren belagern aktuell den Grenzübergang Kastanies zwischen der Türkei und Griechenland. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht seine Drohung war und bekräftigte am Samstag in Istanbul noch einmal: “Wir haben die Tore geöffnet“. Damit ist die lächerliche Flüchtlingsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Türkei hinfällig. Nachdem Erdogan im Syrienkrieg große Verluste hinnehmen musste (wir berichteten), versucht er nun auf diese Weise Druck auf die EU und NATO auszuüben, damit diese seine Invasion in Syrien unterstützen. Am Samstag versuchten immer wieder Gruppen von Migranten den Grenzzaun rund um Kastanies zu überwinden. Die griechische Polizei setzte Tränengas ein, um sie daran zu hindern. Dennoch schafften es Hunderte Asylanten nach Griechenland und werden nun die Weiterreise noch Deutschland oder Schweden angehen.