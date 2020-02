Pegida demonstriert zum 200 Mal in Dresden (+Livestream)

Zum 200 Mal versammelen sich soeben mehrere Tausend Patrioten auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden. Als Hauptredner wurde Björn Höche von der AfD aus Thüringen angekündigt. Seine Rede wird von Tausenden mit Spannung erwartet. Nach dem Gedenkmarsch für die Bombenopfer des alliierten Bombenterrors vom letzten Samstag erlebt Dresden heute erneut ein Großaufmarsch deutscher Patrioten.

Zwei Liveübertragungen aus Dresden:

Die staatlich alimentierten Gegendemonstrationen linker Gruppen an diesem Montag in Dresden, allen voran dem linksextremen Bündnis „Dresden Nazifrei“ folgten nur wenige Hundert Gutmenschen, antifaschistische Berufsdemonstranten und jene hilfswilligen Protagonisten des Staatsapparates, die in irgendeiner Weise am finanziellen Tropf des immer ausgefranzter daherkommenden Systems hängen.

Auf der Veranstaltung sind neben Israel-Fahnen wieder einmal zahlreiche Wirmer-Flaggen der Putschisten vom 20. Juli 1944 zu sehen.