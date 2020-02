Plauen: Gratis Gitarrenunterricht – Stadtrat spendet

Seit 2016 gibt es im Vogtland unser soziales Projekt „Hilfe für Deutsche“. In der Lange Str. 5 in Plauen, werden jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Kleider- und Sachspenden kostenlos an Deutsche ausgegeben. Schon Hunderten Vogtländern konnte so unter die Arme gegriffen werden.

Ebenfalls bietet unsere Partei „DER III. WEG“ Selbstverteidigung für Frauen und Kinder und Thai-Boxen für Jugendliche/Erwachsene kostenlos an. Die Kurse werden von qualifizierten Trainern abgehalten und finden regelmäßig in unseren Räumlichkeiten statt.

Ab sofort führen wir nun auch Gitarrenunterricht durch. Ob Akustik- oder E-Gitarre, unser Lehrer spielt beide Instrumente schon seit vielen Jahren und freut sich auf die Kurse. Die Kosten übernimmt zu 100 Prozent unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch. Vor der Wahl hat unser langjähriger Aktivist versichert, dass er seine Aufwandsentschädigung an die sozialen Projekten vom III. Weg spendet. Der Gitarrenunterricht kann somit starten.

Sie möchten unsere Arbeit finanziell unterstützen? Kontaktieren Sie uns unter: Tel.: 0159-02711721 oder E-Post: [email protected]

Es kann auch per PayPal gespendet werden: [email protected]