Plauen: Neues Stadtteilzentrum dank III. Weg

Wie nun verkündet wurde, will eine Initiative ein neues Kinder- und Jugendzentrum aufbauen. Das neue Zentrum soll im Stadtteil Haselbrunn entstehen. So sollen in der Markuskirche Räume bereitgestellt werden, um dort das Zentrum zu etablieren. Außerdem sollen Vereine mit ins Boot geholt werden, um die Tagesangebote für Kinder auszuweiten. Auch ein Stadtteilfest, Beratungsräume und unterschiedliche Vereinsaktivitäten sind für die Zukunft angedacht.

Laut Initiatoren soll das Zentrum als Gegengewicht zu den vielfältigen Angeboten entstehen, die unsere Partei „DER III. WEG“ anbietet. Neben einer Kleiderkammer, in der kostenlos Sach- und Kleiderspenden an Deutsche ausgegeben werden, bietet unsere Partei in ihren Räumlichkeiten u.a. Nachhilfe, Gitarrenunterricht, Selbstverteidigungskurse und Jugendtreffs kostenlos an. Damit wird ein klares Zeichen gesetzt, wie katastrophal die Zustände vor allem im Bereich Jugend und sozialer Ungerechtigkeit sind. Immer mehr Jugendtreffs schließen oder verringern ihr Angebot, da die staatlichen Zuschüsse sinken oder gar ganz eingestellt werden. Auch den „Markuskeller“ hat es diesbezüglich schon getroffen.

Dass nun ein neues Kinder- und Jugendzentrum entstehen soll, weil wir in den unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und zahlreiche Angebote geschaffen haben, bestätigt einmal mehr, wie wichtig unsere Arbeit in Plauen ist. Man kann also sagen „DER III. WEG – WIRKT!“.

In die Hände klatschen wir jedoch nicht. Denn wir kennen die schönen Worte jener Verantwortlichen. Deshalb werden wir den Aufbau genauestens verfolgen und, unabhängig von dieser Meldung, unsere Arbeit fortsetzen und weiter ausbauen. Denn nicht nur Ideen und tolle Räume machen eine Jugendarbeit aus, sie muss auch zukunftsorientiert und mit Inhalten gefüllt werden. Denn die heutigen Zustände haben wir der etablierten Politik zu verschulten.