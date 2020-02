Rechtschreibung nach Kretschmann nicht so wichtig

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ( „Die Grünen“ ) gab vor der Deutschen Presseagentur bekannt, dass er die Deutsche Rechtschreibung als nicht so wichtig einstufe.

Wortwörtlich sagte er zur „Welt“: „Jeder Mensch braucht ein Grundgerüst an Rechtschreibkenntnissen, das ist gar keine Frage. Aber die Bedeutung, Rechtschreibung zu pauken, nimmt ab, weil wir heute ja nur noch selten handschriftlich schreiben“.

Nach Kretschmann gebe es ja inzwischen „kluge Geräte“, die von sich aus bereits Grammatik und Rechtschreibfehler korrigieren.

Dabei spielt er wohl auf das Smartphone an, welches mittlerweile beinahe jeder besitzt und mit sich herumträgt.

„Ich glaube nicht, dass Rechtschreibung jetzt zu den großen, gravierenden Problemen der Bildungspolitik gehört“, tönte der Grünen Politiker weiter.

Winfried Kretschmann, der selbst in der Vergangenheit als Chemie- und Biologielehrer tätig war, erhält hierbei Rückendeckung ausgerechnet vom Grundschulverband Baden-Württemberg.

„Ja, wir brauchen Rechtschreibung. Aber bitte doch von den Prioritäten her nicht als Allerwichtigstes“, erklärte Hans Brügelmann, Verbandsmitglied und emeritierter Professor für Grundschulpädagogik.

Auch die Landesvorsitzende Doro Moritz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), hat Ministerpräsident Kretschmann im Streit um die Rechtschreibung in Schutz genommen.

Umstrittener Vorstoß

Ob der Vorstoß des Grünen Politikers eher darauf abzielt, es ausländischen Einwanderern in der deutschen Schule zu erleichtern, das hohe Niveau der Rechtschreibkunst für jeden erreichbar zu machen, oder die Digitalisierung des Schulunterrichts dadurch gezielt nach vorne zu treiben, bleibt erst einmal so in den Raum gestellt.

Wenn man sich hingegen die Kommentarspalten auf öffentlichen Seiten oder auch bei diversen Chatprogrammen ansieht, so kommt man zu dem Schluss, dass eher eine Verwahrlosung voranschreitet.

Oftmals liest man Kommentare im primitivsten „Höhlendeutsch“ mit Buchstabenaneinanderreihungen, die lieber an einen kryptischen Brief glauben lassen als an einen tatsächlichen Satz. Soviel zum Thema „kluge Geräte“.

Die Geräte und Software mögen da sein, aber sie werden nicht benutzt.

Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, äußerte sich ebenso kritisch zu Kretschmanns „klugen Geräten“ und sagte:

„Die Autokorrektur reicht nicht, weil der Computer nicht jeden Fehler ausmerzt, geschweige denn richtige Kommas setzt, um Sinnzusammenhänge und Zusammenhänge zwischen Neben- und Hauptsätzen zu verdeutlichen“.

Auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), hatte eher Kritik für den Grünen Ministerpräsidenten übrig und meint dazu: „Wir müssen in den Schulen dafür Sorge tragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler richtig rechnen, lesen und schreiben lernen.“ Zu den Allheilgeräten, die das Denken für die passende Rechtschreibung übernehmen sollen, sagte sie: „Aber wer sich in Sachen Rechtschreibung auf sie verlassen muss, ist schnell verlassen“.

Rechtschreibung insgesamt bedeutend

Kretschmann scheint trotz seiner Lehrerlaufbahn verkannt zu haben, dass die Rechtschreibung auch noch andere Aspekte betrifft, die für die Bildung und das Denken von großer Wichtigkeit sind.

Wer einen Satz richtig schreiben möchte, der muss sich mit dem Satz und dem Satzbau auseinandersetzen, ihn also logisch aufschlüsseln und verstehen. Hierbei wird vor allem bei der Anwendung der Rechtschreibregeln das Verständnis und das Denken angesprochen. Dies kann durchaus als Training für das Gehirn bezeichnet werden, welches von vielen leider zu selten benutzt wird. Des Weiteren ist die deutsche Rechtschreibung auch ein Stück unserer deutschen Kultur und sollte somit mit anderen Augen betrachtet werden.

Die Grünen haben durch zahlreiche vergangene Zitate selbst gezeigt, wie wenig sie von der Deutschen Kultur halten; somit ist dieser Vorstoß Kretschmanns nicht unbedingt verwunderlich. Ob als nächstes Pionierstück der Einebnung von Bildung und Logik vielleicht das Rechnen zugunsten des Taschenrechners abgeschafft wird klingt zwar zunächst einmal lächerlich, doch ist es wirklich undenkbar?