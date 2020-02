Spiegel TV über linksextremen Terror in Leipzig (+Video)

Eine neue Dimension linksextremen Terrors erschüttert seit Wochen Leipzig. Diese verüben Anschläge unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die Gentrifizierung Leipzigs am laufenden Band. Spiegel TV widmet sich in seiner bekannt hetzerischen Art und Weise den linksextremen Gewaltorgien in Leipzig.

Die Partei „Der III. Weg“ lehnt selbstverständlich solche Gewaltorgien ab und setzt sich konsequent gegen den linken Terror, der auch schon Parteigenossen getroffen hat, ein und fordert nicht nur die Zerschlagung krimineller Antifa-Banden und deren politischen Helfern, sondern unterstützt auch seine Mitglieder beim Schutz vor linken Übergriffen.