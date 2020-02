Tausende erinnern an die Opfer des alliierten Bombenterrors in Dresden

Rund 2.000 Nationalisten aus Deutschland und anderen europäischen Nationen erinnerten letzten Sonnabend (15. Februar 2020) anlässlich des 75. Jahrestages der Luftangriffe rund um den 13. Februar 1945 den Opfern der alliierten Bombenangriffe auf Dresden. Das „Aktionsbündnis gegen das Vergessen“ veranstaltete dieses Jahr am gleichen Tag wie unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” einen Gedenkmarsch, welchen wir immer am Sonnabend nach dem 13. Februar durchführen. Die Gedenkdemonstration „Ein Licht für Dresden“ des “III. Weg” fand diesmal im oberfränkischen Bamberg statt. (Siehe hier) Der Trauermarsch in Dresden konnte ohne größere Zwischenfälle bzw. Störungen – abgesehen von einer Routenumleitung – durchgeführt werden und zeigt deutlich, daß das Erinnern an den alliierten Bombenholocaust noch immer ein wichtiges Thema für Nationalisten im Jahr 2020 darstellt.