Umwelt & Aktiv Ausgabe 3 – 2019 erschienen (letzte Ausgabe)

Heute halten Sie die letzte Ausgabe Umwelt & Aktiv in den Händen. Ja, Sie haben richtig gelesen, es ist endgültig die letzte Ausgabe. Nach 13 Jahren sagt die Mannschaft von Umwelt & Aktiv leise Ade.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen unseren treuen Lesern herzlich bedanken und ganz besonders bei denen, die uns bereits seit unserer 1. Ausgabe 2007 begleiten. Und natürlich auch bei denen, die uns mit Spenden zusätzlich unterstützten. Großer Dank gilt zudem unseren Gesprächspartnern und Autoren, die ohne Honorar unser Magazin mit interessanten und bemerkenswerten Beiträgen bereicherten. Viele der wunderbaren Menschen, die sich für Umwelt & Aktiv engagiert haben, lernten wir auf unserem Lesertreffen oder auf anderen Veranstaltungen kennen und schätzen. Dies alles macht es für uns nicht leichter, sich zu verabschieden. Dennoch müssen wir diesen Schritt tun, denn letztendlich wurde der finanzielle Leidensdruck für unser Projekt zu groß, ganz abgesehen von den Repressalien, denen unser Magazin samt Mannschaft ausgesetzt war.

Doch gerade in Zeiten von Klimadebatten, Klimapaketen und Fridays for Future-Bewegungen ist es außerordentlich wichtig, auch der konservativen, rechten Umweltbewegung eine laute Stimme zu geben. Seien Sie daher versichert, daß es in Kürze andere Projekte in diesem Zusammenhang geben wird, deren Themen und Beiträge ebenso zielgerichtet wie kritisch sein werden, so wie Sie es von Umwelt & Aktiv kennen. Daher werden Sie in den kommenden Wochen mit Ihrem Abonnement ein solches Magazin in den Händen halten und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses ebenso leidenschaftlich unterstützen, wie Sie dies stets mit unserem bescheidenen Magazin getan haben. Denn Umwelt & Aktiv hat es als eine von wenigen Zeitschriften erst ermöglicht, rechte Umweltpolitik erfolgreich zu positionieren und leistete dadurch fundamentale Aufbauarbeit.

Das Online-Portal www.umweltundaktiv.de wird indessen von uns weiter betrieben, um Ihnen auf diesem Weg auch künftig interessante, aktuelle und kritische Beiträge zu liefern. Darüber hinaus werden wir Ihnen und allen anderen geneigten Lesern alle zurückliegenden Ausgaben als Online-Datei zugänglich machen. Wer gerne ältere Ausgaben (inhaltlich meist heute noch genauso aktuell wie damals), für sich oder zur Verteilung erwerben möchte, kann diese gegen einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5,– Euro je 10 Stück + Porto über [email protected] anfordern.

So möchten wir Ihnen mit dieser unserer Doppelausgabe ein letztes Mal noch viel Freude beim Lesen wünschen und verbleiben mit den allerbesten Wünschen

Ihre Umwelt & Aktiv -Redaktion.