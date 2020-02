USA: Patriotic Front marschiert imposant in Washington DC auf (+Videos)

Letzten Sonnabend marschierten mehrere Hundert amerikanische Nationalisten in der US-Hauptstadt Washington DC auf. Alle Teilnehmer waren einheitlich gekleidet, trugen größtenteils Fahnen und waren vermummt. Nur der Anführer der Patriotic Front, Thomas Ryan Rousseau (32 Jahre), war zu erkennen. Die spektakuläre Demonstration startete am Arlington Memorial Cemetery und ging von dort ins Stadtzentrum von Washington DC, vorbei am Lincoln Memorial bis vor das Capitol. Während der Demonstration erklängen immer wieder Sprechchöre wie “Reclaim America!” und “Life, liberty, victory!”