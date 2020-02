Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #028: Ausbruch 60

In der 28igsten Ausgabe von “Revolution auf Sendung” sprechen wir mit verschiedenen Teilnehmern des “Ausbruch 60“. Viele Mitglieder des “III. Weg” absolvierten dieses Jahr die Wanderstrecke von 60 Kilometer von Budapest nach Szomor. Die körperliche Herausforderung, immer wieder am Wegesrand auftauchende Soldatengräber, die zeitgenössisch gestalteten Kontrollpunkte und das Wissen um die hier vor 75 Jahren tobende gigantische Schlacht, all dies hinterlässt bei jedem Wanderer einen tiefen, unvergesslichen Eindruck. Insgesamt nahmen über 3.000 Heimatverbundene an der Gedenkwanderung teil. Wir wollen mit unseren Studiogästen neber der Wanderung an sich, über den historischen Hintergrund und die politische Bedeutung des Gedenkens für die Tagespolitik sprechen.

Selbstverständlich gehen wir auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Außerdem gibt es neben den tagespolitischen Nachrichten eine CD-Besprechung. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

