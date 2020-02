Westerwald sendet Ein Licht nach Dresden

Aus Limburg an der Lahn sendeten Aktivisten vom “III. Weg” am 13. Februar 2020 ein Licht an die Elbmetropole, die vor genau 75 Jahren von alliierten Kriegsverbrechner völlig zerstört wurde. Die Erinnerung ist lebendig und die unzähligen Opfer mahnen uns zur Tat. Auch Limburg mußte 7 schweren Luftangriffen Stand halten.

Mitglieder und Freunde vom “III. Weg” werden auch aus dem Westerwald am morgigen Tag ein Licht der Erinnerung von Bamberg nach Dresden senden. Alle Infos zur Gedenkdemonstration am 15. Februar 2020 findet man hier: Ein Licht für Dresden in Bamberg