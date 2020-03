Auf der Veranstaltung “Gerechtigkeit für alle Deutschen”, die am 14. März 2020 in Plauen stattfindet, wird neben unserem stellv. Parteivorsitzender Matthias Fischer und Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch, auch unser LV-Leiter West, Julian Bender sprechen. Zeigt am 14. März Solidarität und Entschlossenheit und kommt zu unserer Veranstaltung auf dem Wartburgplatz in Plauen.

Weitere Informationen:

