AfD-“Flügel” löst sich auf

Nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz den “Flügel” der Alternative für Deutschland (AfD) um Björn Höcke und Andreas Kalbitz in der vergangenen Woche als rechtsextrem eingestuft hat, erließ der Bundesvorstand einen Beschluß, dass der “Flügel” sich bis Ende April selbst aufzulösen habe. Anstatt sich wie geplant an diesem Samstag zu treffen, löste Björn Höcke in Absprache mit der Führungsriege den “Flügel” auf. Auf der Netzseite “Sezession” des Verlegers Götz Kubitschek ist ein Interview zur Auflösung mit Björn Höcke soeben erschienen.

An diesem Fall erkennt man mal wieder, wie bürgerlich und im System verhaftet die Politiker der AfD letztendlich sind. Der Verfassungsschutz erklärt einen Teil der Partei als extremistisch und schon schreit der Parteivorstand nach Auflösung dessen. Dieser folgt brav und denkt damit wäre wieder alles gut. Und was kommt als Nächstes? Glaubt hier jemand, daß die Herrschenden nun die AfD nicht mehr als extremistisch ansehen oder die Beobachtung einstellen?!