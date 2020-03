Anleitung: Festplattenvollverschlüsselung mit VeraCrypt unter Windows 10

14.03.2020

Wenn nach der Partition C: noch eine Partition D: kommt, die auf derselben Festplatte wie Partition C: liegt, sollte diese gelöscht werden (vorher Daten sichern), da die Systemvollverschlüsslung nur in der oben genannten Partitionsreihenfolge in unseren Tests gut funktionierte. Wenn eure Partitionierung von dem Screenshot abweicht, dann empfehlen wir alle Partitionen zu löschen und Windows 10 neu zu installieren.

Dabei gehen die auf Eurem Rechner gespeicherten Daten natürlich verloren. Ihr solltet diese also unbedingt im Vorfeld sichern. Ohnehin ist es zu empfehlen, vor der Vollverschlüsslung ein Backup zu erstellen, wenn Ihr wichtige Daten auf der Systemfestplatte gespeichert habt.

Um die Partitionen zu löschen und Windows 10 neu aufzuspielen, müsst Ihr Euch einen bootfähigen USB-Stick mit einer Windows 10 Instanz erstellen. Hierbei hilft Euch das sogenannte „Media-Creation-Tool“ von Microsoft. Wir empfehlen zudem vorher die Partitionen über das Programm GParted zu löschen.

Anleitungen für die Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks für das Media Creation Tool von Microsoft findet Ihr unter anderem hier: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 oder bei Heise unter https://www.heise.de/newsticker/meldung/Windows-10-Installations-Stick-erstellen-4129071.html

Zwar könnt Ihr am Anfang der Installation von Windows 10 auch die vorhandenen Partitionen löschen, aber wir haben hierbei auch schon beobachtet, dass dies oftmals nicht funktioniert. Daher empfehlen wir, alle Partitionen mit dem Programm GParted zu löschen. GParted könnt Ihr hier herunterladen: https://gparted.org/download.php eine Anleitung zum Erstellen eines bootfähigen GParted-USB-Sticks findet ihr unter anderem hier: https://gparted.org/liveusb.php. In dem Partitionsmanager der automatisch startet, löscht Ihr einfach alle vorhandenen Partitionen und erstellt eine neue, die den gesamten verfügbaren Speicherplatz belegt und klickt auf „Apply“.

Bei einigen Notebooks haben wir auch festgestellt, dass bei der oben gezeigten Partitionierung ...

Wiederherstellung NTFS, OEM-Partition EFI-Systempartition C: NTFS

... weiter Probleme auftraten. Diese äußerten sich darin, dass der Testdurchlauf der VeraCrypt-Verschlüsselung nicht startete und stattdessen vier verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben wurden.

Dieser Fehler konnte in unserem Fall nur behoben werden, indem über Gparted wieder alle Partitionen gelöscht und Windows 10 über das Media Creation Tool neu installiert wurde.

Mit dieser Partitionierung klappte die Verschlüsselung nicht. Probleme verursachte hier die Partition sda3 welche vor der EFI-System-Partition liegt. Die Partitionierung bei der Windows 10 Installation zeigte diese Partition nicht an und konnte sie demnach auch nicht entfernen. Über Gpartet wurde die Patition sda3 gelöscht und eine Windows 10 Neuinstallation, mit Neupartitionierung löste schließlich die Problematik.

Danach klappte die Vollverschlüsslung problemlos. Das Partitionsbild sah dann folgendermaßen aus:

Eine EFI-Partition ist nicht mehr vorhanden. Da die Partition sda2 schon mit VeraCrypt verschlüsselt ist, wird das Dateisystem in Gparted nicht angezeigt. Trotz des Fehlens der EFI-Partition klappte das booten des Rechners über den bekannten VeraCrypt-Bootloader problemlos. Auch das Einspielen von Creators Fall Updates verursachte keine Probleme.

Anleitungen zu GParted gibt es zur Genüge in Text- und Videoform (zum Beispiel hier: https://www.giga.de/downloads/gparted-live/tipps/gparted-anleitung-so-partitionierst-du-deine-festplatte/ ). (sollten die Links nicht mehr funktionieren einfach „Googeln“)

Nach der Neuinstallation von Windows 10 sollte die Partitionierung wie auf unserem obigen Screenshots aussehen, somit ist Eure Systemfestplatte für die Vollverschlüsselung bereit.