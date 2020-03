Asylanten verstoßen gegen Kontaktverbot

Schneeberg/Zschorlau – Viele Asylanten halten sich nicht an das vorgeschriebene Kontaktverbot und treffen sich regelmäßig in größeren Gruppen vor Supermärkten. Die Bürgermeister bitten nun das Innenministerium um Hilfe. Die billige Lösung soll sein, dass die Allgemeinverfügung auch in anderen Sprachen übersetzt wird. Wer wirklich daran glaubt, dass es dadurch Verbesserungen geben wird, stammt wohl nicht von dieser Welt.

Unsere Partei DER III. WEG fordert ein rigoroses Durchgreifen. Der Schutz und die Gesundheit unseres Volkes muss endlich wieder an erster Stelle stehen.