Chemnitz: Fast neun Kilogramm Crystal bei Ausländer sichergestellt

Wie nun durch die Polizei bekanntgegeben wurde, stellten Beamten Mitte Februar rund neun Kilogramm Crystal bei einen 23-jährigen Afghanen sicher. Aufgrund der Ermittlungen wurde nun ein weiterer Ausländer festgenommen. Es ist seit Jahren im Raum Chemnitz die größte Sicherstellung von Crystal. Im Einzelverkauf hätten über 700.000 Euro erzielt werden können.

Kriminelle und illegale Ausländer raus!

Die Partei DER III. WEG fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.