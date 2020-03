Chemnitz ist Crystal-Meth-Hochburg in Deutschland

In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele Crystal-Meth-Rückstände im Abwasser wie in Chemnitz. Im vergangenen Jahr wurden im sächsichen Chemnitz 276 mg pro 1.000 Menschen pro Tag der Droge im Abwasser festgestellt. Da Konsumenten von Crystal Meth Rückstände der Droge wieder ausscheiden und diese zwangsläufig ins Abwasser gelangt, kann man den Drogenkonsum in deutschen Städten vergleichen. Kokainrückstände findet man beispielsweise am Stärksten in der Bankenstadt Frankfurt am Main. Mit dieser Methode kann man somit Rückschlüße auf den Drogenkonsum der Einwohner in den jeweiligen Städten.

Viele, vor allem junge, Menschen suchen heutzutage ihr Heil im Drogenkosnum. Auch wenn ihre Schwierigkeiten noch so unterschiedlich sein mögen, das Motiv ist in fast allen Fällen die Flucht aus ihrer problemgeschwängerten Welt. Meist fängt es recht harmlos an. Es beginnt mit dem Ziehen am Joint auf einer Party oder dadurch, dass es auf vielen Musikveranstaltungen und Discos heutzutage gerade zum guten Ton gehört, sich Drogen einzuwerfen. Auch die Schwemme vom höchst gefährlichen Chrystal Meth aus tschechischen Drogenküchen, insbesondere nach Bayern und Sachsen, gehört dazu. Nahezu allen härteren Drogen wie Heroin geht dabei eine „Einstiegsdroge“ wie Gras oder eben die Extasy Pille auf einer Techno-Veranstaltung voraus. Wenn der Kick erst einmal nachlässt und auch eine Erhöhung der Dosis nicht mehr hilft, sieht man sich nach stärkeren Mitteln um, um die Sucht zu stillen. Doch wer aus diesem Teufelskreis ausbrechen will, hat kaum eine Chance und wird von den meist links besetzten staatlichen Stellen schamlos im Stich gelassen, die oft statt den Süchtigen eine harte Entziehung zu verordnen lieber noch kostenlose Spritzen verteilt. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Gras gelten schon lange als Kavaliersdelikt.