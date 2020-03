Corona-Krise: Bundesregierung erwartet 2,1 Millionen Kurzarbeiter

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet die Bundesregierung, daß im Zuge der Corona-Krise bundesweit rund 2,1 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit gehen müssen. Die Zahl könne aber laut Christiane Schönefeld vom BA-Vorstand gegenüber der “Osnabrücker Zeitung” weit aus Höher ausfallen. Allein in der vergangenen Woche seien bei der Bundesagentur für Arbeit rund 76.700 Anträge auf Kurzarbeit eingegangen. Die Corona-Krise wird zweifelsohne massive Folgen für die Weltwirtschaft haben. Wenn die Arbeiter nicht in die Werkhallen können, wenn unersetzliche Fachleute ausfallen, werden ganze Wirtschaftszweige schwerstens betroffen. Die Finanzkrise 2008 verblaßt demgegenüber, was jetzt zu erwarten ist. Das Finanzsystem stand ohnehin schon am Rand des Absturzes.