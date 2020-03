Corona Krise in Sachsen-Anhalt: Quarantäne für Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen-Anhalt

Nachdem ein 27-Jähriger Asylant positiv auf Corona getestet wurde, stehen ca. 850 Asylbewerber in der zentraler Anlaufstelle für Asylbewerber in der Stadt Halberstadt unter Quarantäne.. Der 27-Jährige selbst war positiv getestet worden, als er nach Halle verlegt worden war, teilte eine Sprecherin des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalts am Freitag mit, dort befindet er sich noch immer.

Offenbar gibt es in Sachsen-Anhalt nun eine gewisse Dynamik bei der Verwaltung von Asylunterkünften. Am Donnerstag war bereits als Vorsichtsmaßnahme die Räumung der Erstaufnahmeeinrichtung in der Magdeburger Breitscheidstraße angekündigt worden. Rund 230 Bewohner sollen in diesem Zusammenhang nun in den folgenden Tagen auf Kommunen verteilt werden. Nicht nur in Zeiten von Ausgangssperren ein Unterfangen, welches es kritisch zu betrachten ist. Auch macht die Nachricht die Runde, dass eine Quarantäneunterkunft eröffnet werden soll, um dort bei Bedarf Verdachts- oder Infektionsfälle unterzubringen.

„Flüchtlingsrat“ fordert Hotelzimmer

Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt zeigt in Zeiten der selbstverschuldeten Krise hingegen wieder Dreistigkeit und Unvernunft vom Feinsten. Die “Flüchtlingssprecherin” Stefanie Mürbe forderte frech : “Die Unterkünfte in den Landkreisen und kreisfreien Städten müssen umgehend leer gezogen und die Menschen auf Wohnungen, Pensionen und Hotels verteilt werden”.

Erst vor wenigen Tage war eine Unterkunft von 500 Migranten in Suhl unter Quarantäne gestellt worden. Als Reaktion gab es teils schwere Ausschreitungen zwischen dort wohnhaften Asylanten und Sicherheitskräften bzw. Polizeikräften, als diese das Durchbrechen der Quarantänesperren verhinderten. Bleibt abzuwarten, wie sich die Situation nun in Sachsen-Anhalt weiter entwickelt