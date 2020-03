Corona-Krise: Mittelstandsverbund warnt vor “Massensterben” von Firmen

Eckhard Schwarzer, Präsident des Mittelstandsverbundes [230.000 mittelständische Unternehmen aus Handel und kooperierenden Branchen gehören dem Verband an], wart in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, daß für zahlreiche mittelständische Unternehmen die Corona-Krise das Aus bedeuten könnte- trotz milliardenschwerer Hilfspakete des Bundes. “Mittelständler nehmen von heute auf morgen keine einzigen Euro mehr ein. So etwas gab es noch nie“, sagte Schwarzer. Möbelhändler, Textil- und Modeverkäufer, Schuhgeschäfte, Bau- und Gartenmärkte sowie viele andere fürchteten um ihre Existenz. “Die halten nicht mehr lange durch, und wir reden da über Tage, nicht über Wochen.“