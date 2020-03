Auch in der bayerischen Landeshauptstadt München bietet “Der III. Weg” nun eine Nachbarschaftshilfe für Deutsche an. Wer Hilfe in Zeiten der Corona-Krise braucht, kann sich hier melden:

Telefon / WhatsApp: 0159 027 117 21

E-Mail: der-dritte-weg(at)gmx.de

Threema-ID: ZYSHY9EH

Hier findest Du alle Regionen der Nachbarschaftshilfe vom “III. Weg”

Hier findest Du alle Infos zur Corona-Krise