Corona-Quarantäne in Suhl: Polizei stümt mit Großaufgebot Asylantenheim

Nachdem sich Asylanten gegen die verhängte Quarantäne über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (EAE) in Suhl zur Wehr zur setzen und Polizeikräfte attackierten (wir berichteten), stürmte die Polizei mit Wasserwerfer, Räumfahrzeugen und SEK-Kräften die Einrichtung und trennte die randalierenden Asylanten von den restlichen Insassen. 150 Einsatzkräfte unter Vollschutz durchkämten das Objekt auf der Suche nach den rund 30 jungen Männern, welche mit Kindern als Schutzschilde Ausbruchversuche starteten. Die Polizei trugen dabei weiße Schutzanzüge, Nase-Mund-Masken, Schutzbrillen und ihre Einsatzhelme. Insgesamt 17 Asylanten wurden wegen Verstoß gegen die Isolationsbestimmungen und Widerstand gegen Polizeibeamte in die ehemalige Jugendarrestanstalt in Arnstadt verlegt.