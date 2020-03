Erneut Brandanschläge gegen AfD-Abgeordnete

In Gablenz bei Weißwasser (Sachsen) ist vergangene Nacht das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten und -Bundesvorsitzenden, Tino Chrupalla, von Linksextremisten in Brand gesetzt worden. Beim Löschversuch zog sich Chrupalla eine Rauchvergiftung zu und mußte mehrere Stunden in einer Klinik behandelt werden.

Brandanschlag auch in Leipzig

Linksextremisten haben ebenfalls am Mittwoch letzte Woche im Leipzigier Stadtteil Engelsdorf das Auto des AfD-Stadtrates Marius Beyer angezündet. Auf “Indymedia” wurde auch ein Bekennerschreiben hierzu veröffentlicht. In dem heißt es u.a., daß man mit dem Anschlag gegen einen der geistigen Brandstifter vorgehen wolle, die die Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses zu verantworten hätten.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, registrierten die Behörden deutschlandweit zwischen Oktober und Dezember 2019 insgesammt 112 Attacken auf Büros oder Einrichtungen der im Bundestag vertretenen Parteien. Auf die AfD entfielen mehr als die Hälfte der Anschläge – nämlich 62.