Um die Corona-Pandemie besser einordnen zu können, möchten wir hier den kürzlich gehaltenen Vortrag des Virologen und Chemiker Dr. Wolfram Baumeister veröffentlichen, welcher 40 Jahre lang an verschiedenen Einrichtungen in der Virusforschung tätig war. Dr. Wolfram Baumeister gibt neben der Entstehungsgeschichte zum Corona-Virus in seinem Vortrag auch Tipps zur Hygiene und im Umgang mit dem Virus.