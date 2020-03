Gedenktag: Königin Luise von Preußen

Königin Luise von Preußen, eine wahrhaft königliche Frau, geboren am 10. März 1776, war nach dem Zusammenbruch des Königreiches 1806 die Seele des Wiederaufbaues. Sie wirkte unablässig für die Befreiung des Staates. Unerschrocken und mutig trat sie in Tilsit Napoleon entgegen, um milde Friedensbedingungen zu erlangen. Mit heldischer Stärke ertrug sie die bitteren Jahre der Prüfung, durchglüht von der unerschütterlichen Zuversicht auf den Wiederaufstieg des Vaterlandes. Sie erlebte die Befreiung Deutschlands zwar nicht; in der Geschichte lebt sie aber als Ruferin zur Freiheit weiter.

„Ich habe Könige geboren, ich muß königlich denken: die Ehre der Nation fordert Krieg.“

Luise von Preußen