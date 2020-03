Gedenktag: Wilhelm Conrad von Röntgen

Röntgen ist ein Wissenschaftler von vielseitiger Begabung. Er ist der Entdecker der X-Strahlen, die später nach ihm „Röntgenstrahlen“ genannt wurden. Diese Strahlen durchdringen fast jeden Stoff, auch den menschlichen Körper. Sie sind daher für die ärztliche Wissenschaft unentbehrlich. Fremdteile und Krankheitsherde im menschlichen Körper lassen sich mithilfe dieser Röntgenstrahlen leicht feststellen. Der am 27. März 1845 in Lennep geborene Röntgen verstarb am 10. Februar 1923 in München.

„Das Wissen, das nicht ins Leben wirkt, dient nicht dem Gemeinwohl. Lieber weniger Wissen als Mangel an Tatkraft, Wohlwollen und Wahrhaftigkeit.“ Gustav Pechuel-Loesche