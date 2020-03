Lenin-Denkmal in Gelsenkirchen geplant

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat den Baustopp eines geplanten Denkmals für den Kommunistenführer Wladimir Illjitsch Lenin aufgehoben. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) hatte geklagt, um die 2,15 Meter hohe Lenin-Statue vor ihrer Parteizentrale in Gelsenkirchen errichten zu können. Die Statue soll nun am 14. März eingeweiht werden. Gefertigt wurde sie in den 1930er Jahren in der Sowjetunion und stand zuletzt in Tschechien.Die stadt Gelsenkirchen will das Urteil anfechten.

Wladimir Illjitsch Lenin (1870-1924) war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Rußlands und Gründer der Sowjetunion. Nach der kommunistischen Revolution 1917 etablierte er während des Bürgerkriegs das Systems des sogenannten Roten Terrors, um seine Widersacher zu verfolgen bzw. zu ermorden. Er ordnete Deportationen und Massenerschießungen an.