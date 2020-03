Unsere Nachbarschaftshilfe in Zwickau läuft und wir bieten nachwievor älteren Landsleuten und Risikopersonen unsere Hilfe beim Einkauf sowie im Alltag an, gerade auch in der derzeitigen Situation. Wer dies gerne in Anspruch nehmen möchte, darf sich unter der unten stehenden Telefonnummer bei uns melden. Wir leben die Solidarität und helfen gerne.