Österreich führt Schutzmasken-Pflicht ein

Ab Mittwoch werden an allen Supermärkten in Österreich Schutzmasken verteilt, die dann verpflichtend beim Einkaufen getragen werden müssen. Bundeskanzler Kurz teilte das gestern mit.

Während Schutzmasken in Deutschland zur Mangelware geworden sind und viele Einrichtungen dringend welche benötigten, sollen in Österreich an alle Kunden von Supermärkten Mundschutze verteilt werden. Ob es sich hierbei um ein Wunschdenken des Bundeskanzlers handelt, oder Österreich bestens vorbereitet ist, wird sich am Mittwoch zeigen. Wenn ja, dann würde die deutsche Regierung ein weiteres Mal hinter Österreich her hinken.