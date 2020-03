In den vergangenen Tagen wurden viele Menschen über die nationalrevolutionäre 1. Mai Demonstration zum Arbeiterkampftag, der dieses Jahr in Erfurt stattfindet, informiert. Trotz Coronakrise und zum Teil widrigen Witterungsbedingungen waren Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” in der Großgemeinde Heringsdorf unterwegs.