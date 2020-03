“Quarks” erklärt die Ausbreitung des Corona-Virus (+Videos)

In der WDR-Wissenschaftssendung “Quarks” wird in einem Videobeitrag recht anschaulich erklärt, wie sich das Corona-Virus ausbreitet und wie Wissenschaftler auf die Zahl von rund 70% Infizierten kommen. Außerdem wird erklärt, warum man versucht, die Ansteckungsquote gering zu halten. Die Frage hierbei ist nur, wie lange will man denn die hierzu erlassenen Maßnahmen der Regierung aufrecht erhalten, damit diese Strategie aufgeht?!

In diesem weiteren Video wird noch gezeigt, welchen zeitlichen Verzug man in der Infinziertenstatistik zu berücksichtigen hat.

Wie die Ansteckung genau erfolgt und welche Symptome es mit sich bringt, wird in diesem Video erklärt.