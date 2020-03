Startschuss: Mobilisierung für den 01. Mai 2020 in Erfurt

In den letzten Tagen ist das Mobilisierungsmatetial für den Arbeiterkampftag in Erfurt eingetroffen. Sofort begannen die Erfurter Mitglieder mit der Mobilisierung und verteilten hierfür tausende Werbekarten.

Ein starkes nationalrevolutionäres Zeichen

Unsere Partei “Der III. WEG” führt in diesem Jahr seine Abschlussdemonstration zur Kampagne: “Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! Überfremdung stoppen! – Kapitalismus zerschlagen!” in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt durch. Doch ein aussagekräftiges, nationalrevolutionäres Zeichen, setzt eine ordentliche und vorallem kontinuierliche Mobilisierung voraus.

Am 01. Mai 2020 werden wir im thüringischen Erfurt, gemeinsam mit hunderten volkstreuen Kräften, unsere Wut und unseren Zorn über den volkszerstörenden Kapitalismus auf die Straße tragen.

Aktionswoche vom 26. / 30. April 2020

Neben vielseitigen Aktionen in den nächsten neun Wochen, werden unsere Erfurter Aktivisten zusätzlich eine Aktionswoche mit insgesammt 12 Kundgebungen im Erfurter Stadtgebiet durchführen. Wer die Mobilisierungswoche unterstützen möchte, kann sich unter: [email protected] an uns wenden.

Kundgebungsorte:

(27.04.2020)

10.00 – 11.30 Abzweig Wiesenhügel

13.00 – 14.30 Vilniuspasage

16.00 – 17.30 Hauptbahnhof

(28.04.2020)

10.00 – 11.30 Melchendorfer Markt

13.00 – 14.30 Berliner Platz

16.00 – 17.30 Fischmarkt

(29.04.2020)

10.00 – 11.30 Drosselberg Marktplatz

13.00 – 14.30 Moskauer Platz

16.00 – 17.30 Hauptbahnhof

(30.04.2020)

10.00 – 11.30 Wiesenhügel

13.00 – 14.30 Leipziger Platz

16.00 – 17.30 Angerdreieck

Es ist und bleibt unser Arbeiterkampftag!

Nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch die Vertreter der Gewerkschaften und der SED-Nachfolgepartei Die Linke haben die deutschen Werktätigen verraten und treten die soziale Ehre mit Füßen. Ihre Funktionäre denken selbst nur noch daran, wie sie ihre eigenen Pfründe sichern und im kapitalistischen System individuell vorankommen können. Oft stellen heuchelnde gewerkschaftsnahe Vereinigungen, Sozialdemokraten und Linkspartei-Vertreter selbst Menschen unter ihren eigenen Mindestlohnforderungen in Deutschland an.

Wir überlassen unsere Straßen und Plätze jedoch nicht den Arbeitverrätern und Feinden unseres Volkes. Alle Versuche zur gewerkschaftlichen, sowie kommunistischen Vereinnahmungen des 01. Mai, werden wir trotzen, sowie werden unsere Losungen im Erfurter Stadtgebiet überall zu sehen sein.

Sei auch DU am 01. Mai 2020 in Erfurt dabei!