Heute wurde am Kriegerdenkmal in Au (Vorarlberg) den dort 5 beigesetzten Soldaten gedacht. In Dornbirn erinnerten Aktivisten an mehreren Gräbern der gefallenen Helden:

Otto Weiß gefallen 1945

David Luger 1945 in der Gefangenschaft verstorben

Walter Kutzer 1944 gefallen, Alfred Huber 1944 gefallen

Gustav Wagner-Wehrbohrn 1939 gefallen

Theodor Rhomberg 1944 an seinen Verwundungen erlegen.