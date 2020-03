US-Regierung versuchte deutsche Impfstofffirma CureVac zu kaufen

Laut “Welt am Sonntag” versuchte die US-Regierung um Donald Trump die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese arbeitet u.a. an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Die Tübinger Firma CureVac sollte durch einen Geldsegen zu einem Standortwechsel in die USA überredet werden. Außerdem soll die US-Regierung versucht haben, das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern. Die Tübinger Firma aber lehnte ab. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe hierzu: “Deutsche Forscher sind führend an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen beteiligt, in weltweiten Kooperationen. Wir können nicht zulassen, dass sich andere ihre Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen.“