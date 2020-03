Verkaufsstopp von NS-Artikeln bei Amazon

Jüngst verkündete der US-Konzern Amazon, dass er nach zahlreichen Forderungen den Verkauf von NS-Artikeln einstellen werde. Unter den Artikeln, welche zukünftig nicht mehr im Sortiment von Amazon zu finden sein werden, befinden sich mehrere Bücher deutscher Geschichte. Darunter auch “Mein Kampf” von Adolf Hitler. Die wissenschaftliche Ausgabe bleibt jedoch weiter erhältlich.

So beugt sich Amazon den jahrzehntelangen Kampagnen von Holocaust-Gedenkorganisationen, welche den Verkaufsstopp von NS-Artikeln forderten. Buchhändler wurden in den letzten Tagen über das Verbot informiert. In der Vergangenheit verteidigte Amazon das Angebot wiederholt mit dem Verweis auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Der offizielle Grund, warum Amazon schlußendlich doch nachgab, ist nicht bekannt.