Am Sonnabend, den 14. März 2020, veranstaltete unsere Partei DER III. WEG eine Kundgebung unter dem Motto „Gerechtigkeit für alle Deutschen“ auf Höhe des Wartburgplatz in Plauen. Zahlreiche Vogtländer konnten sich an den vielen Ständen unserer Arbeitsgruppen über unsere verschiedenen sozialen Projekte informieren. Auch die AG Körper & Geist war vor Ort und führte einen Selbstverteidigungskurs vor. Neben mehreren Rednern gab es auch Kinderschminken und eine Hüpfburg.