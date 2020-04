25 Jahre – Gedenken an Reinhold Elstner

Auf Grund der derzeitigen Situation und dem damit verbundenen Versammlungsverbot, konnte das jährliche Gedenken an Reinhold Elstner nicht so andächtig wie sonst in der Münchner Innenstadt durchgeführt werden. Die Erinnerung an den Ostfrontkämpfer blieb jedoch auch im Jahr 2020, genau 25 Jahre nach seinem Flammentod lebendig.

Am 25. April 1995, kurz nach 20 Uhr, verbrannte sich der 75-jährige Diplom-Ingenieur Reinhold Elstner vor der Münchner Feldherrenhalle. Er hinterließ einen Brief, in dem er unter anderem schrieb:

„Deutsches Volk … wache endlich auf! Fünfzig Jahre unendlicher Verleumdung und Verteufelung eines ganzen Volkes sind genug. Fünfzig Jahre ungeheuerlicher Beleidigung deutscher Soldaten sind genug. […] Mit meinen 75 Jahren kann ich nicht mehr viel tun, aber doch so viel, daß ich mit meinem Flammentode als Fanal ein sichtbares Zeichen der Besinnung setzen will. Und wenn auch nur ein Deutscher zur Besinnung kommt und den Weg zur Wahrheit findet, dann war mein Opfer nicht vergebens.“

Aktivisten vom Stützpunkt München/Oberbayern erinnerten auch im Jahr 2020 an Reinhold Elstner und seine Botschaft. So wurden an mehreren Orten in Bayern Kerzen für den wackeren Kämpfer aufgestellt. Trotz der Corona-Krise scheint die Polizeiführung in München noch genügend Kapazitäten zu haben, um zwei Streifenpolizisten an diesem Tag vor der Feldherrnhalle abzustellen. Diese gaben auch unverblümt zu, dass sie ein Gedenken an Reinhold Elstner verhindern sollen. So wurde der Aktivist sofort einer Kontrolle unterzogen und konnte die Kerzen samt Rosen nicht an der Todesstelle niederlegen. Spontan wurden daraufhin die Gedenkutensilien am Grab des unbekannten Soldaten niedergelegt.

Reinhold Elstner -Hier!