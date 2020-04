Aktiv in Angermünde

Trotz der Coronakrise und den einhergehenden Ausgangsbeschränkungen für jedermann, gibt es hier und da die Möglichkeit, politisch aktiv zu bleiben. Während man den Großteil seiner politischen Arbeit nun von Zuhause aus verrichtet und das Weltbeste aufmischt, besteht auch immer wieder die Möglichkeit, im öffentlichen Raum, neben den täglichen Besorgungen, Flugblätter in die Haushalte zu bringen. In dem Fall wurden passende Infoblätter zum anstehenden Arbeiterkampftag am 1. Mai verteilt. Bleib also auch du aktiv und nutze deine Möglichkeiten, weiterhin an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Das viel schlimmere Virus unserer Zeit heißt nämlich Kapitalismus/Globalisierung.