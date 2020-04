Ausländerkrawalle in Brüssel (+Videos)

Nachdem ein 19-Jähriger bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Brüssel ums Leben kam, griffen Ausländerbanden trotz der Corona-Ausgangsbeschränkungen die Polizisten im Standtteil Anderlecht an. Diese attackierten Polizisten und deren Fahrzeuge mit Steinen, Eisenstangen, Latten und alles was man sonst so werfen kann. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Waffe, die er offenbar von einem Polizisten gestohlen hat, in die Luft schießt und wegrennt.

Die Polizei nahm bei den Vorfällen bis zum Samstag Abend 43 Randalierer fest. Der Verstorbene war am Vorabend mit einem Motorroller vor einer Polizeistreife geflohen und schließlich mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen und dabei verstorben.