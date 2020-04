Ausländerterror in Hanau – 4 Verletzte durch Messerstiche (+Video)

Am gestrigen Abend kam es im hessischen Hanau wieder einmal zu Gewaltexzessen ausländischer Kulturbereicherer. Gesichert ist bisher, daß mindestens eine Ausländerbande durch Hanau zog und andere Menschen an verschiednene Orten mit Messern und Eisenstangen angriff. Dabei gab es vier Verletzte durch Messerstiche. Ein Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hanau um zwei 23 und 29 Jahre alte Syrer. Der mit dem Fall betraute Oberstaatsanwalt Dominik Mies äußerte gegenüber dem hr hierzu: “Wir gehen davon aus, dass es sich um zwei Gruppierungen handelt, die aufeinandergetroffen sind und sich gegenseitig verletzt haben“, und “die Gruppierungen waren wohl bewaffnet mit Messern und Schlagwerkzeugen.” Der Oberstaatsanwalt versuchte mehrmals die Aussage, daß hier eine Gruppe marodierend durch Hanau gezogen sei, zu entkräften. Anfänglich war die Rede von wahllosen Angriffen auf Passanten mit Messern im Innenstandbereich. Nachdem die mutmaßlichen Täter Syrer seien sollen, ist keine Rede mehr von Angriffen auf Unbeteiligte.

Mal schauen, ob Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) nach den Messerangriffen in der Innenstadt von Hanau nun auch zum Aufstand der Anständigen gegen die ausufernde Ausländergewalt aufruft. Wir glauben da nicht dran, denn hier waren die mußmaßlichen Täter arme geflüchtete Syrer, welche als Rechtsanwälte, Ärzte und Ingenieure in Deutschland tätig werden wollten, und jetzt zu so einer schrecklichen Tat sich hinreisen ließen.